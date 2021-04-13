В Украине отменили обязательную государственную итоговую аттестацию в формате внешнего независимого оценивания (ВНО) для выпускников школ в 2021 году.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании большинством голосов. Народные депутаты проголосовали за законопроект №5014.

Согласно документу, те выпускники, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, могут сдать государственную итоговую аттестацию (ГИА) в школе и не приходить на ВНО-2021.

Таким образом, может уменьшиться количество людей в пунктах тестирования (на 15-20%),что также повлияет на снижение риска заражения COVID-19.

Как пишет министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, ученики 11-х классов имеют право по собственному желанию пройти ГИА в формате ВНО.

«Это важное решение, учитывая пандемию коронавируса с целью обеспечения равных возможностей для учеников», – подчеркнул министр.

Как мы уже рассказывали ранее, внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2021 году может пройти в измененном формате из-за пандемии COVID-19. Все зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, участники основной сессии ВНО до 30 апреля смогут скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска. Там будет указано время и место проведения тестирований.