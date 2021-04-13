25 апреля христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) и поздравляют с этим праздником дорогих сердцу людей.
НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку красивых открыток и поздравлений с Вербным воскресеньем.
Вербное воскресенье: ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
Лозо, бей — не обижай,
Всего хорошего желай,
Уже через неделю с нетерпением,
Пасхальных праздников жди!
Стелите тропы ивовой лозой,
И встречайте радостно Христа,
Он идет в Иерусалим, чтобы спасти наши души,
Чтобы дарить нам новую жизнь!
Пусть красота и аромат ивы,
Навеют счастью, лучшие надежды,
К Пасхе — неделя лишь печали,
Примите с Вербой искренние поздравления!
***
Пусть коснется вас лоза ивовая,
Серенькая веточка пушистая,
Чтобы вы были всегда здоровы
Чтобы радостно встретили праздник Пасхи!
***
Коснусь пушистым котиком сереньким,
Коснусь тебя легонько ивой,
Готовься встречать светлую Пасху,
Пасха идет к нам с тобой!
***
тоненьким прутиком
С ивовым котиком
себя поздравляем
Легким прикосновением …
радостную весть
Себе говорим,
Что день большой
Не вне горами,
Что уже через неделю
Будет Пасха!
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