25 апреля христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) и поздравляют с этим праздником дорогих сердцу людей.

НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку красивых открыток и поздравлений с Вербным воскресеньем.



Лозо, бей — не обижай,

Всего хорошего желай,

Уже через неделю с нетерпением,

Пасхальных праздников жди!

Стелите тропы ивовой лозой,

И встречайте радостно Христа,

Он идет в Иерусалим, чтобы спасти наши души,

Чтобы дарить нам новую жизнь!

Пусть красота и аромат ивы,

Навеют счастью, лучшие надежды,

К Пасхе — неделя лишь печали,

Примите с Вербой искренние поздравления!

***

Пусть коснется вас лоза ивовая,

Серенькая веточка пушистая,

Чтобы вы были всегда здоровы

Чтобы радостно встретили праздник Пасхи!

***

Коснусь пушистым котиком сереньким,

Коснусь тебя легонько ивой,

Готовься встречать светлую Пасху,

Пасха идет к нам с тобой!

***

тоненьким прутиком

С ивовым котиком

себя поздравляем

Легким прикосновением …

радостную весть

Себе говорим,

Что день большой

Не вне горами,

Что уже через неделю

Будет Пасха!

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