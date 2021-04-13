Минздрав может урезать расходы на закупку лекарств и выплаты украинским медикам, для того чтобы расплатиться за партию вакцины Pfizer против COVID-19.

Об этом сообщает депутат Ольга Стефанишина, на своей странице в Facebook она опубликова проект соответствующего постановления.

Так, уже готов проект документа, чтобы недостающие 6,5 млрд гривен на вакцину взять из программы медицинских гарантий.

«Фактически, эти деньги надо будет забрать с лекарств для диабетиков, с диагностики рака, лечения ковида и с дополнительных выплат медикам», — пишет народный депутат.

«Это те самые мифические 10 млн доз, о которых неделю назад трубил Минздрав и Офис президента. Теперь ясно, кто платит: больные и врачи», — подчеркивает Стефанишина.

Как мы уже рассказывали ранее, в Минздраве обнародовали состав вакцин против COVID-19, которыми будут прививать и уже вакцинируют украинцев.

Также напомним, тромбоз, который может возникнуть после вакцинации против COVID-19 препаратом AstraZeneca, является необычным тяжелым осложнением. Его причиной являются особые антитела, которые влияют на тромбоциты и вызывают их слипание.

Голубовская считает, что в этой ситуации стоит воздержаться от вакцинации людям, моложе 30 лет.