15 апреля отмечаются Международный день культуры, День экологических знаний, а также День работников уголовного розыска Украины. Кроме того, в этот день православная церковь отмечает память преподобного Тита Чудотворца.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Именины празднуют — именины Георгий, Григорий, Ефим15 апреля — приметы

если лед на реках уже сошел — в этом году будет хорошая рыбалка;

вода в реке течет медленно — к неурожаю;

перепел или глухарь кричит — к богатому сбора хлеба;

голуби воркуют — к потеплению;

клин журавлей на юг в этот день улетел — к неудачному и неурожайных года;

вороны высоко в небе играют — к ясной погоде, солнечной.

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Также в этот день православная церковь отмечает память преподобного Тита Чудотворца, который жил в 9 веке. Этот святой занимается всеми делами, связанными с прибылью. Титу молятся, чтобы он сделал работу выгодной, а год успешным, принес процветание и достаток.