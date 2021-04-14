15 апреля отмечаются Международный день культуры, День экологических знаний, а также День работников уголовного розыска Украины. Кроме того, в этот день православная церковь отмечает память преподобного Тита Чудотворца.
Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.
Именины празднуют — именины Георгий, Григорий, Ефим15 апреля — приметы
- если лед на реках уже сошел — в этом году будет хорошая рыбалка;
- вода в реке течет медленно — к неурожаю;
- перепел или глухарь кричит — к богатому сбора хлеба;
- голуби воркуют — к потеплению;
- клин журавлей на юг в этот день улетел — к неудачному и неурожайных года;
- вороны высоко в небе играют — к ясной погоде, солнечной.
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Также в этот день православная церковь отмечает память преподобного Тита Чудотворца, который жил в 9 веке. Этот святой занимается всеми делами, связанными с прибылью. Титу молятся, чтобы он сделал работу выгодной, а год успешным, принес процветание и достаток.