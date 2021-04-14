В Бориспольской исправительной колонии №119 у осужденных произошла вспышка COVID-19 по причине нарушения санитарных норм.

Подробности обнародовала пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Бориспольская окружная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.

Осужденным назначен соответствующий курс лечения и их разместили в специальных изолированных помещениях учреждения.

«В то же время областной прокуратурой внесено указание в филиал государственного учреждения «Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины» в Киеве и Киевской области об устранении нарушений требований, правил и норм, установленных с целью предотвращения инфекционных заболеваний среди осужденных», – рассказали правоохранители.

Также прокуроры направили письмо в Департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации по содействию в проведении в учреждении противоэпидемических мероприятий.

Как мы уже рассказывали ранее, Максим Степанов считает, что эпидемия COVID-19 в Украине начала идти на убыль, ситуация во многих областях страны начинает стабилизироваться.

А также, несмотря на то, что ситуация с COVID-19 в Украине остается напряженной, общенационального локдауна не будет. В Раде уверены, что для улучшения ситуации достаточно просто носить маски и соблюдать дистанцию.