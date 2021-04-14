Банки начали автоматически списывать задолженности украинцев по требованию государственных и частных исполнителей. Это касается тех граждан, которые внесены в Единый реестр должников.

Согласно информации в Опендатабот, сейчас в этом Реестре находится 5,5 миллиона долгов.

Большинство долгов — задолженности перед коммунальными учреждениями, штрафы за нарушение правил дорожного движения или неуплату алиментов.

На сегодняшний день к системе автоматического списания уже подключено 7 банков- Таскомбанк, ПриватБанк, Универсал Банк (monobank), ОКСИ Банк, Банк Восток, Индустриалбанк, ПроКредит Банк.

В тестовом режиме к этой системе пока подключены 44 финучреждения. Это означает, что они дали предварительное согласие на присоединение.

Как утверждают в Минюсте, в целом такую модель работы поддерживают якобы 62 из 73 банков.

Напоминаем, с 6 апреля вступил в силу приказ Минюста, согласно которому со счетов должников деньги будут списываться автоматически. Ранее исполнители и банки могли принудительно взыскивать только средства за неуплату алиментов.

В других случаях банки могли блокировать счета, но для взыскания средств нужен был отдельный бумажный запрос.

Также были проблемы с банковской тайной. По законодательству банк обязан раскрыть ее исполнителю, однако часто делал это в виде предоставления общей информации о наличии или отсутствии счета.

12 февраля Нацбанк внес изменения в свои правила — теперь банки обязаны по требованию исполнителя предоставить информацию о реквизитах счетов должника и сумме средств на них.

Поэтому, на сегодняшний день процедура автоматического взыскания средств со счетов должников проходит таким образом:

исполнитель с помощью автоматизированной системы создает требование на получение информации о наличии счетов должника и денежных средств на них;

все требования от исполнителей загружаются в информационные системы банков, которые проверяют, есть ли у них счета должников;

если счета есть, система банка не позднее чем за час передает исполнителю информацию об этих счетах и суммах на них;

исполнитель формирует в системе постановление об аресте средств, после чего ответственное лицо банка выполняет такое решение.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине банки массово блокируют средства на счетах украинцев, требуя документы, подтверждающие источник доходов.

А тем временем, бывший глава правления «ПриватБанка» Александр Дубилет объявлен в розыск.