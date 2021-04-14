Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе продолжают активно накапливать и перемещать вооружение и военную технику. Как сообщается, оккупанты делают это для проведения боевого слаживания и подготовки личного состава.

Детали обнародовало командование операции Объединенных сил в своей сводке.

Так, беспилотники наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во время осуществления плановых полетов над оккупированной территорией Донбасса зафиксировали 269 единиц разного типа вооружения и военной техники боевиков.

Отметим, соответствующие действия пророссийских боевиков являются нарушением подписанных 22 июля 2020 года договоренностей о мерах по усиления и контроля режима прекращения огня на Донбассе.

А накануне украинская разведка заявила, что Россия за неделю перебросила около 250 своих военных на оккупированный Донбасс. Также россияне завезли на территорию ОРДЛО более 2 тысяч тонн топлива.

Как мы уже рассказывали ранее, в Кремле озвучили условие для прекращения эскалации конфликта на Донбассе — отказ от провокаций со стороны ВСУ.

Также стало известно, что на оккупированном Донбассе продолжают оставаться в плену 280 граждан Украины.