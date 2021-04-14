Цены на продукты в Украине продолжают расти. С начала года больше всего подорожали овощи, яйца, масло и сахар.

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в марте 2021 года.

По сравнению с декабрем 2020 года:

свекла подорожала на 50%% до 8,1 гривен за килограмм,

капуста — на 30,3% до 6,2 гривен за килограмм,

морковь — на 30,7% до 7,8 гривен за килограмм,

лук — на 27,7% до 7,8 гривен за килограмм,

масло подсолнечное подорожало на 25,0% до 52,6 гривен за литр,

сахар на — 16,7% до 24,4 гривен за килограмм,

яйца — на 16,5% до 32,0 гривен за десяток.



Накануне в Министерстве экономического развития и торговли сообщили, что ситуация с ростом цен на социально значимые товары в Украине стабилизируется, и оснований для дальнейшего роста нет.

При этом эксперты говорят, что цены на почти все продукты в Украине взлетят и будут расти до мая. Причины: плохой урожай, высокая стоимость энергоресурсов и истощение запасов. Больше всего подорожают овощи.