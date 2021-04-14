Существует вероятность того, что в результате неполной реализации Минских соглашений президент РФ Владимир Путин введет российские войска в Украину на законных основаниях.

Как передает «НАРОДНАЯ ПРАВДА», об этом сообщил «Апостроф» со ссылкой на слова директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского.

По его мнению, Минские договоренности не будут выполнены наполовину. Поскольку после установки перемирия и проведения выборов никто не сможет помешать Путину благодаря «власти» на оккупированных территориях Донбасса подписать военный союз по сценарию Абхазии и Осетии.

«Да, они ведут к тому, что возвращается контроль над границей. Так, они ведут к тому, что восстановится суверенитет. Так, они при этом предлагают какие-то непонятные статусы, но это делается в рамках законов Украины, то есть и здесь можно было бы найти лазейки», — рассказал эксперт.

Как ранее писала «НАРОДНАЯ ПРАВДА», в Донецке возле Спартака боевики применили новую тактику использования 120-мм минометов. Не исключено, что таким образом проходит обучение вновь прибывших русских наемников, которые не имеют боевого опыта.

Напомним, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что РФ не собирается пересматривать т. н. «Минские соглашения».