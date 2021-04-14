В Кремле озвучили условие для прекращения эскалации конфликта на Донбассе — отказ от провокаций со стороны ВСУ.

Такое заявление, комментируя переговоры Владимира Путина и Джо Байдена, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Все обеспокоенности от кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооруженных сил на территории России, мы считаем безосновательными. На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий», — цитирует его ТАСС.

Как сообщалось ранее, в Польше заявили о необходимости ввести новые санкции против России в связи с ее агрессией в отношении Украины. Это поддерживают еще 7 стран.

Накануне Россия подтвердила стягивание ракетных комплексов «Искандер» к границам с Украиной.

При этом в МИД РФ заявляют, что НАТО подталкивает Украину продолжать конфликт на Донбассе.