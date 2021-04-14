Погода в Украине резко изменится — с 15 апреля в Киеве пойдут дожди, которые задержаться надолго.

Некоторые синоптики прогнозируют, что впереди целый месяц дождей, другие, что дождливо будет пару недель.

Мы вам расскажем, какую погоду обещают на майские праздники и Пасху.

Согласно прогнозу Gismeteo, до конца апреля в Киеве будет довольно тепло +11…+13 днем. В первой половине мая +15…+17 днем.

Также, Gismeteo прогнозирует дождливое время, осадки практически каждый день с небольшими передышками вплоть до 12 мая.

На майские праздники и Пасху, которую в этом году отмечают 2 мая днем будет +13…+14. Также ожидается дождь. А 9 мая потеплеет до +16, правда тоже не обойдется без осадков.

По данным сайта Pogodnik.com, дожди будут идти в Киеве идти полторы-две недели — почти до конца апреля. С 28 апреля и до 13 мая установится преимущественно сухая и солнечная погода, хоть время от времени может идти дождь.

На 1 мая этот ресурс прогнозирует переменную облачность. Возможен дождь. 2 мая — пасмурная погода без осадков. Днем до +14.

А 9 мая также переменная облачность и возможность дождя. Воздух прогреется до +17.

Как мы уже рассказывали ранее, в конце апреля в Украине начнется прохладный период и погода на Пасху, а также на майские не порадует теплом.

А также синоптики прогнозируют, что весна в этом году будет поздней, а лето ранним — жара начнется в середине мая.