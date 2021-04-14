Жесткий карантин в Киеве будет действовать как минимум до 30 апреля. Мэр столицы Виталий Кличко принял решение о продлении ограничений и после 16 апреля.

Уже известно, что в общественный транспорт можно будет попасть только, предъявив специальный пропуск (перевозить должны только работников предприятий критической инфраструктуры).

Дети не вернуться в школы и детские сады. Продуктовые ярмарки под запретом. Заведения общественного питания смогут работать только на доставку и навынос.

Работодателям снова рекомендуют организовать дистанционную работу для сотрудников или предоставить им отпуск.

