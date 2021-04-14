Несмотря на то, что ситуация с COVID-19 в Украине остается напряженной, общенационального локдауна не будет. В Раде уверены, что для улучшения ситуации достаточно просто носить маски и соблюдать дистанцию.

В ходе заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не видит причин вводить в стране общенациональный локдаун. По его мнению, адаптивный карантин дает положительные результаты:

«Мы видим снижение госпитализаций в отдельных областях, но есть области, где наблюдается рост. Тот факт, что отдельные области вышли из красной зоны в желтую, свидетельствует, что модель адаптивного карантина работает. Закрывать страну на тотальный локдаун нет смысла».

При этом он не стал отрицать, что в Украине наблюдается напряженная ситуация с распространением болезни:

«Это означает, что соблюдение противоэпидемических правил — это все еще насущная необходимость. Дисциплина спасает жизни — это факт, который мы видим ежедневно. Маски и дистанция — это несложные вещи, но эти вещи могут уберечь от попадания в стационар или от наихудшего сценария».

Как сообщалось ранее, США, ЕС, ЮАР и Австралия отказываются проводить вакцинацию населения от коронавируса американским препаратом от Johnson & Johnson. В этих странах сомневаются в ее безопасности, врачи выявляют редкие случаи сложного тромбоза.

Как сообщалось ранее, в Украине началась вакцинация вакциной CoronaVac против COVID-19 производства Sinovac Biotech. Эту вакцину получат маломобильные группы населения, люди с инвалидностью, те, кто за ними ухаживают, педагоги, которые будут привлечены во ВНО в 2021 году, олимпийцы и паралимпийцы, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году, сотрудники патрульной полиции.