Под Харьковом в поселке Песочин произошел скандал — мужчин с удостоверением участника боевых действий трижды не смог попасть в маршрутку, его отказывались везти водители.

Об этом сообщает Харьков City.

Дело в том, что по новым правилам водитель может перевозить пассажиров только на сидячих местах, из которых 5 мест обязаны предоставить льготникам.

«Мужчина с удостоверением два раза не смог попасть в транспорт и на третий решил вызывал наряд полиции. В этой ситуации страдают все. Льготники злые, так как их очень много и приходится 3-4 раза стоять в очереди, чтоб попасть в транспорт. Злые также и водители, которые теряют ежедневный заработок с этими карантинными ограничениями. Злые и обычные пассажиры, что из-за этих конфликтов, 20-30 минут транспорт стоит. Полицейские тоже измотанные, выезжать каждый день на подобный вызов и ругаться с водителями», — говорится в сообщении.

В итоге и третий водитель набрал нужное число пассажиров и уехал. Мужчина остался на остановке и написал заявление в полицию.

Как сообщалось ранее, Полтавская область переходит в «красную» зону карантина с 15 апреля. В регионе начнут действовать жесткие ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 продолжает ухудшаться. По состоянию на 12 апреля красный уровень эпидемической опасности введен в 13 областях. Кроме того, список могут пополнить еще 3 области.