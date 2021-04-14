Бывшая руководительница МОЗ Ульяна Супрун советует быть осторожнее при выборе блюд на Пасху 2021 . Тяжелая пища может вызвать тяжесть в желудке, обострение хронического панкреатита или несварение.

Чтобы избежать подобных проблем, Супрун поделилась рекомендациями в соцсети Facebook, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Тем, кто выходит из Великого поста, Супрун рекомендует возвращаться к всеядным рациона постепенно. Растительная пища, пряности и достаточное количество воды будут способствовать адекватной желудочном и поджелудочной секреции, а значит — нормальному пищеварению.

Алкоголь в этот день лучше употреблять в минимальных количествах или отказаться вообще. Он лишь создаст проблемы: увеличение выброса инсулина и усиления чувства голода, ухудшение самоконтроля и росту агрессии, обезвоживание, похмелье.

«Когда не хватает движения и физической активности, наша потребность в поступлении энергии меньше. Поэтому пасхальный завтрак, медленно переходит в ужин должен быть скромным. Алкоголь, много животной пищи, сладкие куличи, мало воды, овощей и движения уверенно ведут к запорам и метеоризмом «, — добавила Супрун.

Чтобы изменить ситуацию, эксперт рекомендует отойти от идеи, что работа на праздник — это грех, а посиделки заменить на танцы.

Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский еще раз призвал всех граждан на время карантина через коронавирус избежать похода в церковь на Пасху 2 мая и присоединиться к празднованию онлайн.

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