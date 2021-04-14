В Херсонской области начались масштабные антитеррористические учения Служба безопасности Украины. Особое внимание уделяется административной границе с оккупированном Крымом и морской прибрежной зоне региона.

Подробности и фотографии опубликовала пресс-служба СБУ.

Так, участие в антитеррористических учениях в регионе принимают подразделения СБУ, военнослужащие Вооруженных сил, пограничники, полицейские, а также подразделения Госслужбы специального транспорта.

«Мероприятия проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным», — сообщили в ведомстве.

Силовики на период учений взяли под усиленный контроль и охрану стратегически важные объекты критической инфраструктуры Херсонской области, в частности, морские порты, объекты энергоснабжения, аэропорт и мосты.

«СБУ просит с пониманием отнестись жителей Херсона и гостей области к возможным временным неудобствам, вызванным необходимостью проведения антитеррористических учений», — подчеркнули в СБУ.

Учения проводятся в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.



Как мы уже рассказывали ранее, пророссийские боевики на оккупированном Донбассе продолжают активно накапливать и перемещать вооружение и военную технику. Как сообщается, оккупанты делают это для проведения боевого слаживания и подготовки личного состава.