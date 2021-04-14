Пожилые украинцы не хотят вакцинироваться против COVID-19.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил замглавы Минздрава Ярослав Кучер.

«По состоянию на 23:00 13 апреля в лист ожидания вакцинации записалось 449 960 человек. Больше всего записей производят люди от 21 до 39 лет. Меньше всего — люди категории 80 лет и больше. Большая часть граждан в листе ожидания из Киева — 137 891 человек», — сказал Кучер.

Напомним, записаться на прививку можно на портале «Дия», в одноименном мобильном приложении или по телефону горячей линии Минздрава: 0800602019.

Как сообщалось ранее, в Украине началась вакцинация вакциной CoronaVac против COVID-19 производства Sinovac Biotech. Эту вакцину получат маломобильные группы населения, люди с инвалидностью, те, кто за ними ухаживают, педагоги, которые будут привлечены во ВНО в 2021 году, олимпийцы и паралимпийцы, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году, сотрудники патрульной полиции.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины обнародовали состав вакцин против COVID-19, которыми будут прививать и уже вакцинируют украинцев.