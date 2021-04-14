Страны Европейского Союза 14 апреля официально договорились о введении COVID-паспортов (или сертификатов вакцинации) для путешествий.

Как передает Reuters со ссылкой на два дипломатических источника, это станет важным шагом к восстановлению туризма этим летом.

Эти сертификаты позволят вакцинированным, тем, кто выздоровел от COVID-19, а также людям с отрицательными результатами тестов на коронавирус, легче путешествовать в пределах ЕС, где ограничения передвижения действуют уже более года.

27 стран-членов ЕС уже приняли на себя обязательства подготовиться к запуску сертификатов до лета 2021 года, говорится в документе, принятом представителями стран.

Теперь, Европарламент еще должен дать согласие на это предложение и согласовать собственную позицию относительно этих паспортов позднее в этом месяце. Окончательные переговоры между законодателями, представителями стран и исполнительным органом ЕС, как ожидается, начнутся в мае.

Хотя государства-члены планируют признавать только одобренные в ЕС вакцины, отдельные страны могут также выдавать сертификаты, что включают российскую вакцину Sputnik или китайскую вакцину Sinovac, которые разрешены только на их территории.

Другие страны ЕС самостоятельно будут решать, принимать ли сертификат с вакциной, не одобренной регуляторными органами блока.

Как мы уже рассказывали ранее, ЕС рассмотрит возможность заключения соглашений о COVID-паспорте с третьими странами.

А также, Владимир Зеленский анонсировал введение COVID-паспортов в Украине.