В оккупированный Крым были дополнительно переброшены 15-25 тысяч российских военных. Миссия США в ОБСЕ, подсчитала, что численность военнослужащих России на полуострове уже составляет 31 500 человек.

Такое заявление сделал представитель миссии США в ОБСЕ Кортни Австриан, передает «Крым Реалии».

Согласно информации, полученной из доступных источников, сейчас у России на границе с Украиной размещено больше войск, чем когда-либо с 2014 года.

«Россия перебросила 15-25 тысяч военнослужащих в Крым или ближе к границам Украины. В это число входят пехота, танковые батальоны, вертолеты, средства ПВО», — сообщил Австриян.

Как считают в США, численность российских военных в оккупированном Крыму, на сегодняшний день, составляет 31 500 человек.

Кроме того, на полуострове развернуты современные системы противовоздушной обороны, такие как С-400, истребители и крылатые ракеты береговой обороны.

Как мы уже рассказывали ранее, в Кремле озвучили условие для прекращения эскалации конфликта на Донбассе — отказ от провокаций со стороны ВСУ.

А также, в Польше заявили о необходимости ввести новые санкции против России в связи с ее агрессией в отношении Украины. Это поддерживают еще 7 стран.