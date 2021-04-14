Эпидемия COVID-19 в Украине начала идти на убыль, ситуация во многих областях страны начинает стабилизироваться.

Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«Мы выдержали очередной скачок заболеваемости COVID-19, и постепенно ситуация начала улучшаться. Сейчас во многих регионах ситуация стабилизируется. Уже 10 дней мы наблюдаем спад заболеваемости по Украине», — пишет министр.

Как утверждает Степанов, 13 апреля «был первый день, когда количество выписанных из больниц на 22,8% превысило количество госпитализированных».

А также, на прошлой неделе в больницы попали на 2 тысячи человек меньше, чем неделей ранее, а несколько областей, в частности Ивано-Франковская и Закарпатская, уже покинули «красную» зону.

Однако, «некоторые регионы, в частности Киев, а также Киевская, Львовская и Полтавская области, продолжают находиться в «красной» зоне повышенной эпидемической опасности и ситуация там остается сверхсложной».

«Очень важно продолжать придерживаться установленных ограничений и противоэпидемических мероприятий — носить маски, пользоваться антисептиками, избегать скоплений людей», — подчеркнул Степанов.

Как мы уже рассказывали ранее, США, ЕС, ЮАР и Австралия отказываются проводить вакцинацию населения от коронавируса американским препаратом от Johnson & Johnson.

Тем временем, страны ЕС 14 апреля официально договорились о введении COVID-паспортов (или сертификатов вакцинации) для путешествий.