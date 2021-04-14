Кабинет министров Украины принял постановление, которым ужесточаются требования при предоставлении жилищных субсидий.

Как передает пресс-служба Минфина, решение принято на внеочередном заседании 14 апреля 2021 года.

Согласно принятому документу:

при назначении субсидии будут учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и пр.;

прекращается деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, которые могут назначать субсидии в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается;

усиливаются требования при назначении субсидий в части единовременных стоимостных покупок, наличия банковских депозитов, проведения операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и т. п.

Ранее, Министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабинета министров об изменении порядка предоставления жилищных субсидий населению.

Документом предусматривается подача заявлений и деклараций в мае 2021 года.

Как мы уже рассказывали ранее, в этом году почти 80 тыс. украинцам отказали в оформлении субсидий.

А также, субсидии отберут у миллионов украинцев и пенсионеров согласно законопроекту, который был проголосован в первом чтении Верховной Радой Украины.