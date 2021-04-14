Британский штамм коронавируса (B.1.1.7) не отличается высокой смертностью и тяжестью течения инфекции, но распространяется он действительно быстрее.

К такому выводу пришли ученые, говорится в исследовании, которое опубликовали в журнале The Lancet Infectouse Diseases.

Исследователи наблюдали жителей Лондона, которые поступали в больницы с начала ноября до конца декабря 2020 года. Доля смертей среди пациентов обеих групп оказалась сопоставима (16% и 17%), а тяжесть симптомов была примерно одинаковой.

При этом штаммы отличала большая вирусная нагрузка: количество вирусных частиц в образцах их крови. Индекс репродукции – показатель, по которому ученые судят о скорости распространения того или иного вируса, – у британского штамма был в 1,35 раз выше.

Как сообщалось ранее, Олимпиада снова под угрозой срыва, в Японии началась четвертая волна COVID-19. Сейчас в стране помимо южноафриканского и бразильского, начал распространяться местный вариант вируса.

Южноафриканский штамм, который уже зарегистрировали в Украине, точно также как и британский, более агрессивен и намного заразнее.