Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Украинской ассоциации футбола (УАФ) пожизненно дисквалифицировал 26 украинских футболистах, которые выступали за команды из «ЛНР» и «ДНР».

Как сообщается, 9 украинцев (Бессалов Артем Леонидович; Гарненко Станислав Андреевич; Лагода Андрей Олегович; Махно Ярослав Николаевич; Охмат Евгений Игоревич; Пархоменко Артем Александрович; Томазов Савелий Сергеевич; Федотов Евгений Александрович; Фролов Владислав Владимирович) в составе сборной так называемой «ДНР» 25 сентября 2020 года в городе Сухуми, Грузия сыграли товарищеский матч со сборной «Республики Абхазия».

Примечательно, что Бессалов ранее выступал за первую и вторую команды «Николаева».

А 8-12 декабря 2020 года в Сухуми на турнире «Лига братских народов-2020» выступала команда «Восток-уголь» из «ЛНР», в составе которой играли украинцы — Асьмаев Сергей Вадимович, Бебенин Вячеслав Николаевич, Белавин Марк Евгеньевич, Варванин Александр Александрович, Дрыга Сергей Сергеевич, Еремин Алексей Владимирович, Жарый Сергей Сергеевич, Захаров Михаил Александрович, Зубахин Иван Олегович, Коновалов Роман Витальевич, Майборода Александр Александрович, Наумов Евгений Сергеевич, Рудницкий Иван Витальевич, Рябчинский Владислав Сергеевич, Ткачев Андрей Сергеевич, Циндрик Сергей Алексеевич, Яковленко Алексей Витальевич.

Варванин известен по выступления за белорусские «Крумкачи» и «Олимпик» U-19, а Рудницкий за «Звезду» и «Сумы» в Первой лиге.

«За действия и поведение, которое вредит репутации футбола и УАФ, КДК запретил этим лицам заниматься любой деятельностью, связанной с футболом», — сообщила пресс-служба УАФ.

Футболисты могут обжаловать данное решение в Апелляционном комитете УАФ не позднее десяти дней с момента получения текста решения с мотивировочной частью.

Как мы уже рассказывали ранее, личного врача легендарного футболиста Диего Марадоны, который скончался 25 ноября, Леопольдо Луке обвиняют в неумышленном убийстве футболиста. Дома и в клинике врача провели обыски.

А в РФ бывшего украинского футболиста Василия Василенко хотят отправить на 16 лет в колонию строгого режима за шпионаж в пользу Украины.