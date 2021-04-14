В Польше заявили о необходимости ввести новые санкции против России в связи с ее агрессией в отношении Украины. Это поддерживают еще 7 стран.

Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Джозвяк.

По его словам, санкции против РФ хотят ввести из-за подрыва территориальной целостности Украины:

«Польша настаивает на новых санкциях ЕС против России из-за подрыва территориальной целостности Украины. На сегодняшний день эту позицию поддерживают 7 других стран-членов ЕС».

Накануне Россия подтвердила стягивание ракетных комплексов «Искандер» к границам с Украиной.

При этом в МИД РФ заявляют, что НАТО подталкивает Украину продолжать конфликт на Донбассе.