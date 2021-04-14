Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия может повторить в Украине «грузинский сценарий» 2008 года — прибегнуть к провокациям, чтобы напасть на Украину.

Об этом сообщил сайт Минобороны.

Такое мнение министр обороны выразил в разговоре с французским послом Этьеном де Понсеном.

В разговоре Таран сообщил послу, что впервые со времен распада СССР зафиксировано развертывание вблизи границы Украины передовых командных пунктов и разветвленной системы управления войсками России:

«Мы не можем позволить себе недооценивать ситуацию и вполне осознаем, что Россия способна планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008-го года. Для этого могут быть использованы провокации для обвинения Вооруженных сил Украины в нападении на мирное население, тем более, что уже более 400-м тысячам человек на оккупированных территориях выданы российские паспорта».

Он призвал предоставить Украине План действий по вступлению в НАТО, чтобы привести в сознание российское руководство и не допустить эскалации агрессии против Украины.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в НАТО зависит только от самой Украины, у России нет права диктовать суверенным странам, что им делать.

Как сообщалось ранее, заход кораблей Военно-морских сил США в Черное море на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной в России назвали провокацией. В Кремле также предупредили США, чтобы они держались дальше от Крыма.