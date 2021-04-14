США нужно развернуть дополнительные войска вдоль Черного моря, чтобы сдержать потенциальную агрессию со стороны России.

Такое заявление сделал бывший министр обороны США, научный сотрудник Института международного лидерства Джона Маккейна при Университете штата Аризона Марк Эспер, пишет Reuters.

По его словам, речь идет о побережье у Польши, Болгарии и Румынии.

«Я думаю, нам нужно продолжать противостоять России и пытаться сдерживать ее плохое поведение», – считает Эспер.

Он также пояснил, что Вашингтону следует постараться успокоить европейских союзников и укрепить альянс НАТО, разместив больше сил в Польше:

«В Прибалтике, если это имеет смысл, и в таких местах, как Румыния и Болгария, если не на постоянной, то на ротационной основе».

Как сообщалось ранее, заход кораблей Военно-морских сил США в Черное море на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной в России назвали провокацией. В Кремле также предупредили США, чтобы они держались дальше от Крыма.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия может повторить в Украине «грузинский сценарий» 2008 года — прибегнуть к провокациям, чтобы напасть на Украину.