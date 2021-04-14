В Украине началась вакцинация вакциной CoronaVac против COVID-19 производства Sinovac Biotech.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Вакцину CoronaVac получат маломобильные группы населения, люди с инвалидностью и те, кто за ними ухаживают. Также этой вакциной будут прививать: педагогов, которые будут привлечены во ВНО в 2021 году, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году, сотрудников патрульной полиции.

За каждым привитым сразу будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии.

«Все, кто сейчас прививаются препаратом CoronaVac гарантированно получат вторую дозу для полной иммунизации от COVID-19. Вакцина прошла лабораторный контроль в Минздраве. Ее срок годности 24 месяца», — отметили в Центре.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины обнародовали состав вакцин против COVID-19, которыми будут прививать и уже вакцинируют украинцев.

Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская сообщила, что тромбоз, который может возникнуть после вакцинации против COVID-19 препаратом AstraZeneca, является необычным тяжелым осложнением. Его причиной являются особые антитела, которые влияют на тромбоциты и вызывают их слипание.