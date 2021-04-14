В Украине сейчас функционирует около восьми частных военных компаний, большинство из них остаются в «серой зоне», публично не раскрывая свою деятельность.

Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК-Украина.

При этом в правоохранительных органах заявляют, что информация о восьми ЧВК более чем преувеличена.

«Как только появляются незаконные военизированные формирования, как в случае с Семенченко, они попадают в поле зрения спецслужб. Мы говорим о подготовке «спецов» для участия в боевых операциях, торговле оружием и т.д. Это все незаконно. Тогда как охранные фирмы, называющие себя ЧВК, даже не могут использовать оружие, помимо гладкоствольного. Они несколько преувеличивают свой вес», — пояснил собеседник издания.

Он также добавил, что силовики не выступают категорически против легализации ЧВК как бизнеса, но делать это готовы лишь при наличии политической воли:

«В любом случае, силовые органы не хотят потерять, грубо говоря, монополию на насилие. Для нашей страны это может иметь крайне негативные последствия».

Как известно, накануне СБУ разоблачила и прекратила деятельность частной военной компании, деятельность которой была направлена ​​на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности. Организаторами ее деятельности были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко. Накануне бывшие бойцы батальона «Донбасс», Анатолий «Гал» Виногродский и Сергей «Тезка» Ружицкий, которые руководили ЧВК Donbass Battalion corporation, дали интервью, в котором рассказали о своей версии событий.