Дания стала первой в мире страной, которая полностью отказалась от вакцинации препаратом против COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca.

Соответствующее заявление сделал глава управления здравоохранения Дании Сёрен Брустрём на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

Кроме того, было принято решение временно не использовать недавно поступившую в страну вакцину против коронавируса компании Johnson & Johnson (J&J).

«Препарат AstraZeneca будет исключен из программы вакцинации», — сообщил он.

Как считают в датском ведомстве, существует связь между случаями образования тромбов, кровотечений и низкого количества тромбоцитов и вакциной от COVID-19 AstraZeneca.

А представительница управления Танья Эриксен заявила, Дания стала первой страной, отказавшейся от препарата. Дания предварительно закупила 2,4 миллиона доз этой вакцины. 149 тыс. человек, получивших первую дозу препарата, позже предложат новый.

В то же время от вакцины J&J власти отказываются до дальнейшего уведомления. Управление намерено следить за информацией EMA и Агентства по лекарственным препаратам США, а также изучать эффективность и побочные эффекты всех вакцин против COVID-19.

Как мы уже рассказывали ранее, США, ЕС, ЮАР и Австралия отказываются проводить вакцинацию населения от коронавируса американским препаратом от Johnson & Johnson. В этих странах сомневаются в ее безопасности, врачи выявляют редкие случаи сложного тромбоза.

Тем временем, пожилые украинцы не хотят вакцинироваться против COVID-19.