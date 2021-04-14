У Российской Федерации есть четыре вероятные цели, для которых они могут стягивать войска к границам Украины.

Об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Таран, передает «Европейская правда«.

Он озвучил сценарии, по которым РФ сосредоточила вооруженные силы около Украины.

Первый сценарий — демонстрация своей мощности, чтобы давить на Украину. Это делают для того, чтобы замедлить движение страны к евроатлантической интеграции.

Второй сценарий — действия РФ направлены на решение проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма. Так подготавливают операцию для осуществления задуманного.

А также, Минобороны не исключают провокационные действия со стороны России на Донбассе. Подобный метод использовали в Грузии. После этого Украину смогут обвинить в нарушении режима тишины. Далее могут использовать это как повод для расширения оккупированной территории в Луганской и Донецкой областях.

Четвертый сценарий — ответ на проведение учений Defender Europe 2021, а одновременно и подготовка к российским военным учениям «Запад-2021».

«Принимая во внимание все эти предположения, мы не можем исключить, что российские оккупационные силы в Крыму или вблизи наших границ могут прибегнуть к значительным провокациям в течение этого года», — подчеркнул Таран.

Как мы уже рассказывали ранее, в оккупированный Крым были дополнительно переброшены 15-25 тысяч российских военных. Миссия США в ОБСЕ, подсчитала, что численность военнослужащих России на полуострове уже составляет 31 500 человек.

В то же время, пророссийские боевики на оккупированном Донбассе продолжают активно накапливать и перемещать вооружение и военную технику.