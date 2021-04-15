Соединенные Штаты Америки передумали отправлять в Черное море военные корабли Roosevelt и Donald Cook из-за рисков спровоцировать усиление напряженности между Украиной и РФ.

Об этом пишет американское издание Politico. На данный момент, корабли находятся в Средиземном море.

По данным неназванного американского чиновника, знакомого с планами Пентагона, транзит военных кораблей в Черное море не был предназначен для того, чтобы послать России какой-либо конкретный сигнал.

Как рассказывают американские чиновники, на этой неделе Пентагон отказался отправлять корабли в Черное море из-за опасений, что это может стать предлогом эскалации российской агрессии против Украины. Корабли были в нескольких днях до Черного моря, когда Пентагон передумал.

Также Politico отмечают, что власти Украины были разочарованы тем, что американские корабли не войдут в Черное море. Как сказал изданию высокопоставленный украинский чиновник, демонстрация силы со стороны США приветствовалась бы, поскольку РФ продолжает стягивать свои войска к границе с Украиной.

Ранее предполагалось, что два военных корабля пройдут через турецкие проливы и займут позиции в акватории Черного моря. Они намерены пробыть там, минимум, до 4 мая.

Как мы уже рассказывали ранее, в России заявили, что на территории Украины и в Черном море якобы происходит наращивание активности вооруженных сил стран НАТО.

