Подавляющее большинство украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский, Министерство здравоохранения, Кабинет министров и Верховная Рада неэффективно реагируют на пандемию COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

Только около 20-30% украинцев считают, что власть эффективно реагирует на угрозу. При этом около 60% опрошенных людей говорят о неэффективности работы.

Главной причиной роста заболеваемости украинцы считают несоблюдение карантина гражданами (46%), сезонный рост простудных заболеваний (32%), неэффективные действия власти (28%) и возникновение новых форм коронавируса (17%).

Как сообщалось ранее, несмотря на заявления министра здравоохранения Максима Степанова о том, что эпидемия COVID-19 в Украине начала идти на убыль, ситуация во многих областях не улучшается. Мест в больницах не хватает — вторую неделю наблюдается самая высокая заполненность за время пандемии. При этом если посмотреть на конкретные города и больницы, то уже десятки населенных пунктов не могут справиться с потоком больных и реанимации переполнены.