Украинские мужчины получили возможность на законных основаниях брать отпуск на две недели при рождении ребенка, а также на равных с женой пойти в декрет на три года.

За соответствующее решение проголосовало 269 народных депутатов.

Отметим, согласно действующему законодательству мужчины в Украине могут уйти в отпуск по уходу за ребенком, если их делегирует жена (мама малыша). Женщина должна предоставить справку, что выходит на работу, а потом мужу позволят уйти в декрет.

Новый документ это изменит.

любой из родителей может оформить отпуск на три года по уходу за ребенком на равных условиях,

вводится дополнительный отпуск для мужчин сроком 14 дней при рождении ребенка за счет работодателя. Его можно взять в течение трех месяцев со дня рождения ребенка. Это позволит семье побыть вместе в момент появления у них малыша.

«Сегодня уже молодые семьи, мужчины и юноши, активно приобщаются к уходу за детьми – меняют подгузники, берут на себя ответственность за кормление. Они полноценно разделяют с матерью ребенка обязанности по уходу. Многие международные компании, которые работают в Украине, уже сейчас предоставляют отпуск при рождении ребенка до 40 дней. Мы, как государство, предлагаем дополнительную 14-дневный оплачиваемый отпуск при рождении для мужчин. И уравновешиваем право матери и отца брать отпуск по уходу за ребенком до 3 лет», – отмечает инициатор документа, нардеп от «Слуги народа» Марина Бардина.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине планируют увеличить размер пособия при рождении ребенка. Впервые с 2014 года предлагается увеличить размер выплат и установить ежегодную индексацию.

Ранее в правительстве предлагали установить новые размеры помощи при рождении ребенка: