Украинские мужчины получили возможность на законных основаниях брать отпуск на две недели при рождении ребенка, а также на равных с женой пойти в декрет на три года.
За соответствующее решение проголосовало 269 народных депутатов.
Отметим, согласно действующему законодательству мужчины в Украине могут уйти в отпуск по уходу за ребенком, если их делегирует жена (мама малыша). Женщина должна предоставить справку, что выходит на работу, а потом мужу позволят уйти в декрет.
Новый документ это изменит.
- любой из родителей может оформить отпуск на три года по уходу за ребенком на равных условиях,
- вводится дополнительный отпуск для мужчин сроком 14 дней при рождении ребенка за счет работодателя. Его можно взять в течение трех месяцев со дня рождения ребенка. Это позволит семье побыть вместе в момент появления у них малыша.
«Сегодня уже молодые семьи, мужчины и юноши, активно приобщаются к уходу за детьми – меняют подгузники, берут на себя ответственность за кормление. Они полноценно разделяют с матерью ребенка обязанности по уходу. Многие международные компании, которые работают в Украине, уже сейчас предоставляют отпуск при рождении ребенка до 40 дней. Мы, как государство, предлагаем дополнительную 14-дневный оплачиваемый отпуск при рождении для мужчин. И уравновешиваем право матери и отца брать отпуск по уходу за ребенком до 3 лет», – отмечает инициатор документа, нардеп от «Слуги народа» Марина Бардина.
Как мы уже рассказывали ранее, в Украине планируют увеличить размер пособия при рождении ребенка. Впервые с 2014 года предлагается увеличить размер выплат и установить ежегодную индексацию.
Ранее в правительстве предлагали установить новые размеры помощи при рождении ребенка:
- 100 тыс грн – на первого ребенка;
- 200 тыс грн – на второго ребенка;
- 400 тыс грн – на третьего и каждого последующего ребенка.