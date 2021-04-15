Если вы бизнесмен или политик, и являетесь публичной персоной, и при этом не занимаетесь своей репутацией, то ею будут заниматься ваши конкуренты или просто недоброжелатели.

Медиа — менеджер, эксперт по кризисным коммуникациям и управлению репутацией Дмитрий Бабинчук, дал несколько советов, которые помогут начать работу над качественным построением собственного бренда или бренда компании.

«Вы должны самостоятельно инициировать создание собственной репутации и писать свою историю успеха, ведь, если в жизни вы «автор собственной судьбы», то и в публичной сфере вы являетесь автором собственной репутации», — отмечает Бабинчук.

Ранее Дмитрий Бабинчук уже рассказывал, как преодолеть информационный вакуум во время работы над личным брендом.

Дмитрий Бабинчук

Эксперт по стратегическим коммуникациям и управленияю репутацией