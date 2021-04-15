Украина смогла бы отбить открытое военное вторжение России, поскольку у нашей страны есть военный потенциал для отражения атаки РФ.

Такое мнение озвучил генерал Вооруженных сил США Тод Уолтерс, командующий американских войск в Европе, передает «Голос Америки».

Так, сенатор Ангус Кинг задал вопрос, имеют ли украинцы достаточно оружия, подготовки и сил, чтобы остановить возможное военное вторжение РФ.

«Нас это очень волнует. И в Украине, и их партнеры в регионе, делают все, что они могут, чтобы усилить свои позиции. Если вторжение произойдет, они сейчас в лучшей своей позиции. И речь идет не только об их войска, но и войска их партнеров в регионе», — заявил Уолтерс.

На уточняющий вопрос, смогли бы украинцы отбить вторжение, если оно начнется на следующей неделе, генерал США ответил: «Думаю, со временем, это точно».

Как мы уже рассказывали ранее, президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Причина: «вредоносная внешняя деятельность» страны.

Накануне посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Североатлантический Альянс (НАТО) должен принять Украину в свои ряды, в противном случае Киеву придется вернуть на повестку дня вопрос ядерного статуса.