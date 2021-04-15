Ситуация с COVID-19 в Украине далека от стабильной, за прошедшие сутки в стране зафиксировано 16 427 новых случаев. Кроме того, Министерство здравоохранения обновляет список «красных» зон карантина.

По данным ведомства, сейчас в «красной» зоне находятся: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Как известно, в «красной» запрещена работа ТРЦ, театров, кафе, рестораны работают на вынос. Могут быть введены ограничения на работу общественного транспорта.

Несмотря на то, что ситуация с COVID-19 в Украине остается напряженной, общенационального локдауна не будет. В Раде уверены, что для улучшения ситуации достаточно просто носить маски и соблюдать дистанцию.

Как сообщалось ранее, США, ЕС, ЮАР и Австралия отказываются проводить вакцинацию населения от коронавируса американским препаратом от Johnson & Johnson. В этих странах сомневаются в ее безопасности, врачи выявляют редкие случаи сложного тромбоза.

Как сообщалось ранее, в Украине началась вакцинация вакциной CoronaVac против COVID-19 производства Sinovac Biotech. Эту вакцину получат маломобильные группы населения, люди с инвалидностью, те, кто за ними ухаживают, педагоги, которые будут привлечены во ВНО в 2021 году, олимпийцы и паралимпийцы, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году, сотрудники патрульной полиции.