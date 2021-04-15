Появились фото и видео «самой секретной официальной дачи» президента РФ Владимира Путина, резиденции «Долгие Бороды» на озере Валдай в Новгородской области. Ее удалось обнаружить «Фонду борьбы с коррупцией» заключенного российского оппозиционера Алексея Навального.

Все подробности расследования опубликованы на сайте Навального.

Так, площадь резиденции составляет 250 гектаров. Из них 150 гектаров официально принадлежат РФ и находятся в бессрочном пользовании у ФСО. На них располагаются хозяйственные постройки — склады, гаражи, ангары, а также небольшие гостевые домики.

Остальная земля оформлена на ООО «Прайм», которое принадлежит Юрию Ковальчуку — другу Владимира Путина и основному акционеру банка «Россия». «Прайм» сдает эту часть резиденции в аренду Управделами президента РФ.



На этой территории находятся около 80 строений.

Среди них основной четырехэтажный особняк площадью 3 500 квадратных метров, китайский павильон, русская изба, бани, сауна, конюшня, площадка для гольфа, детская площадка с горками, вип-ресторан с кинозалом, боулингом, бильярдной и мини-казино, а также собственная Владимирская церковь.

Рядом находится вдвое больший дом — это спа-комплекс с двумя подземными этажами общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров.

На поэтажных планах этого здания можно обнаружить солярий, флоат-бассейн, криокамеры, массажные ванны, кабинеты стоматологии, косметологии, грязелечения и лимфопресса, 25-метровый бассейн и отдельный массажный блок.

https://www.youtube.com/watch?v=Cs1b5qvCZ54&feature=emb_title&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9

Как мы уже рассказывали ранее, у Путина обнаружили еще один «дворец» на территории оккупированного Крыма.

А в январе оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео о гигантском дворце Владимира Путина на берегу Черного моря под Геленджиком.