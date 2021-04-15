В Украине зафиксировано 16 427 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы — 4229 человек, выписаны из больниц — 5493 человека, умерли — 433.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1903765 ​​человек;

выздоровели — 1453766 человек;

летальных случаев — 38 658;

проведено ПЦР-тестов — 8822097.

Дания стала первой в мире страной, которая полностью отказалась от вакцинации препаратом против COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca.

Максим Степанов ранее заявил, что эпидемия COVID-19 в Украине начала идти на убыль, ситуация во многих областях страны начинает стабилизироваться.