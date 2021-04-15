Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Причина: «вредоносная внешняя деятельность» страны.

Как сообщает сайт Белого дома, санкции введены в отношении шести российских технологических компаний, которые помогают российским спецслужбам в кибератаках.

Кроме того, санкции введены против 16 физических и 16 юридических лиц, которые «осуществляли попытки правительства России повлиять на президентские выборы в США 2020 года».

Наказали Россию и за аннексию Крыма — санкции приняли и в отношении пяти физических и трех юридических лиц.

Новые ограничения также включают:

высылку десятерых российских дипломатов из посольства РФ в Вашингтоне (среди них сотрудники спецслужб);

ограничения на операции с российским госдолгом: с 14 июня американским инвесторам будет запрещено покупать на первичном рынке гособлигации, выпущенные российским Центробанком, Минфином или Фондом национального благосостояния.

США также возложили ответственность на Службу внешней разведки России за кибератаку на государственные ведомства США в 2020 году.

Накануне в Польше заявили о необходимости ввести новые санкции против России в связи с ее агрессией в отношении Украины. Это поддерживают еще 7 стран.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия значительно нарастила количество военной техники у границ с Украиной, но Киев этим не запугать.