Инфекционист рассказала, почему тесты на определение антител к COVID-19 не имеют особого смысла и нужны в крайних случаях для диагностики или для научных работ.

Такое мнение озвучила инфекционист, медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова, передает «Сніданок 1+1».

«Очень забавляет, когда люди тратят кучу денег на определение количества антител. Меряются количеством антител в прямых эфирах. Я всегда говорю, что лучше купите себе что-то приятное, или своей любимой. Совсем не вижу смысла тратить средства на антитела», — отметила Булавинова.

По мнению медика, таких исследованиях нет никакой необходимости. Так как такие тесты ни на что не влияют, а скорее наоборот – могут поставить под угрозу здоровье человека.

«Для принятия решения по лечению не будет иметь никакого значения, для принятия решения прививаться или нет – тоже. Ведь повторно болеют люди с разным уровнем антител и с высоким, и с низким. Это не говорит о том, надо ли человеку вакцинироваться или заболеете вы повторно. Но это дополнительный контакт с системой, человек встанет в очередь на сдачу антител и там инфицируется коронавирусом. Поэтому рекомендую ничего такого не делать», — пояснила специалист.

По словам медика, обычным украинцам такое тестирование совершено не нужно и даже для диагностических целей лечащему врачу такой анализ нужен в редких случаях.

Как сообщалось ранее, подавляющее большинство украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский, Министерство здравоохранения, Кабинет министров и Верховная Рада неэффективно реагируют на пандемию COVID-19.

Также мы рассказывали, что главными проблемами для украинцев являются: конфликт на Донбассе (47%), безработица (37%) и эпидемия COVID-19 (35%).