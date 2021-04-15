Пророссийские боевики три раза нарушили режим полного прекращения огня на оккупированном Донбассе. К счастью, в результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Подробную сводку опубликовал пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Новозвановка. Боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем.

Также боевики обстреляли позиции ООС вблизи поселка Зайцево из стрелкового оружия.

А в районе населенного пункта Новгородское войска боевиков совершили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.Как рассказали в штабе, оккупанты все чаще совершают обстрелы и глушение с помощью средств радиоэлектронной борьбы беспилотников миссии ОБСЕ.

На протяжении 12 и 13 апреля пророссийские боевики дважды обстреляли из стрелкового оружия беспилотники наблюдателей, а также более 20 раз глушили модули GPS.

«А 13 апреля полет БПЛА СММ дальнего радиуса действия было вообще был отменен из-за влияния помех вблизи базы в населенном пункте Степановка», — рассказали в штабе.

Как мы уже рассказывали ранее, в Кремле озвучили условие для прекращения эскалации конфликта на Донбассе — отказ от провокаций со стороны ВСУ.

А также, в Донецкой области пес спас жизнь военнослужащим ВСУ, случайно наткнувшись на мину. Собака выжила.