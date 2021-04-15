Несмотря на то, что вся жизнь Украинской приковано к домам из-за эпидемии коронавируса , однако о будущем урожае тоже надо позаботиться. Поможет в этом посевной календарь на май 2021, который укажет благоприятные дни для работы в огороде.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Если выбрать для посадки овощей огородных культур конкретные дни месяца, можно добиться щедрого урожая — фазы Луны будут способствовать эффективному росту. В остальные дни можно высаживать культуры, но растения могут хуже развиваться. Нельзя сажать только в запрещенные дни.

Научно доказано, что Луна влияет на многие процессы, происходящие на Земле. Все дело в положении спутника относительно планеты, которое еще называют фазой. В зависимости от расположения, Луна меняет магнитное поле. В результате на Земле чередуются приливы и отливы, увеличивается или снижается давление воздуха, меняется погода и движение воздушных потоков.

Основные фазы Луны определяют по ее освещенности. Сама по себе Луна не светится, а лишь отражает свет Солнца. Иногда ее хорошо видно на ночном небе, а порой она полностью прячется в тени Земли. Всего выделяют восемь лунных фаз:Новолуние — практически не видно на небосводе.Новолуние — появляется на небе в виде тонкого серпа.Первая четверть — видно половина Луны.Растущая Луна — период, пока ночное светило не пьет окажется полностью.Полнолуние — вполне видно на небосклоне.Убывающая Луна — с каждым днем естественный спутник все сильнее уходит в тень.Последняя четверть — освещенная половина Луны.

Использовать месячный посевной календарь на май 2020 очень просто. Любому человеку, который занимается растениями, достаточно посмотреть, какого числа можно и нельзя делать — таким образом можно без труда спланировать все необходимые работы в поле, саду или огороде. Не нужно самостоятельно узнавать, как будет фаза Луны и как она влияет на те или иные сельскохозяйственные культуры. Ориентироваться поможет простая таблица для огородника и фермера, которую лучше распечатать и повесить рядом с календарем.

Лунный посевной календарь на май 2021 по датам

1 мая Нельзя сажать и пересаживать садово-огородные культуры, но это благоприятное время, чтобы посадить кусты и деревья, скосить траву для замедления ее роста. Можно мульчировать, полоть, принимать меры против вредителей и возможных заморозков.2 мая. Не стоит сажать фруктовые деревья, овощи, любые сорта на семена. А вот декоративные растения, которые не плодоносят, будут расти хорошо. Очень благоприятный день для посадки шиповника, жимолости, вьющихся цветов. Можно скосить траву, чтобы росла медленнее.3 мая Рекомендации такие же, как и на 2 мая. Кроме того, можно сажать корневые овощи.4 мая Идеальный момент, чтобы посадить цветы и фруктовые деревья косточковых сортов, закладки клубней и семян на хранение. Можно косить траву и поливать землю, обрезать цветы, подвязывать и удобрять комнатные растения. Хорошее время, чтобы посадить кабачки, огурцы, фасоль, горох, рассаду капусты, лук для зелени, тыква.5 мая Те же рекомендации, что и на предыдущий день, за исключением посадки тыквы. Вместо нее лучше сажать бахчевые растения: (арбуз, дыня).6 мая Можно сажать капусту, огурцы, перец, помидоры, тыква, картофель, кабачки, привить культуры, внести удобрения, полить, вытравить вредителей, разрыхлить почву. Не стоит делить растения с корнями, сажать деревья. Но лучше не беспокоить сад и огород, ведь на следующий день начнется полнолуние.7 мая В связи с полнолунием не рекомендуется ничего сажать и обрабатывать.8 мая Сразу после полнолуния не стоит ничего сажать, но можно прополоть сорняки и подстричь газон.9 мая Можно начать посевные работы, а именно: посадить редис, репу, картофель, поухаживать за земляникой.10 мая Рекомендуется посадить редис, брюкву, репу, картофель, а также декоративные цветы, особенно розы. Благоприятный день для разрыхления, удобрения почвы, обрезки и прививки деревьев.11 мая Можно сажать картофель, редис, репу, брюкву, лук на зелень, горох, фасоль, тыква, сладкий перец, чеснок, а также рыхлить и удобрять землю, ухаживать за деревьями. Не стоит пересаживать цветы.12 мая Сохраняются рекомендации 11 мая, можно сажать декоративные цветочные растения.13 мая Лучше ничего не сажать. Вместо этого стоит скосить траву, прополоть и проредить грядки, опрыскать и окурите растения, подстричь деревья и кусты, посвятить день прищипыванию или мульчирование.14 мая Луна в последней четверти. Рекомендуется рыхление, опрыскивание, окуривание, прополка, мульчирование, рыхление, борьба с вредителями. Посадку всех растений следует отложить.15 мая Хороший день, чтобы посадить сельдерей, редьку, луковичные растения, тыква, огурцы, землянику, малину. Можно сажать рассаду перцев всех сортов, капусты, баклажанов, помидоров. Стоит также привить деревья и ягодные кусты, прокультивировать, полить и удобрить землю.16 мая Рекомендуется посадить редьку, картофель, сельдерей, лук, рассаду томатов, капусты, перца, баклажанов, семена свеклы, луковичные культуры, можно прививать деревья и ягодные кусты, вносить удобрения, поливать.17 мая Следует посадить луковичные культуры, редис, сельдерей. Можно перенести овощные растения из теплиц на открытые грядки. Идеальный момент, чтобы полить, прокультивировать или удобрить почву, привить деревья и кусты, в первую очередь — ягодные.18 мая Не рекомендуется сеять и сажать. Лучше уделить время обрезки деревьев и кустов, подготовку к посеву, борьбы с вредителями, прополке, мульчирование, рыхление, введение средств против болезней, закладки компоста.19 мая Лучше воздержаться от посадки. Можно подстричь газон, обработать растения от болезней, внести подкормку, разрыхлить почву.20 мая Благоприятное время для посадки в грунт корнеплодов, луковиц и клубневых сортов растений, многолетних цветов. Можно подстричь деревья и кусты.21 мая Стоит посеять семена однолетних растений, красную фасоль, декоративные тыквы, можно посадить корнеплоды, луковицы, клубневые.22 мая Наступает молодой, поэтому не стоит ничего сажать или каким-либо образом обрабатывать землю.23 мая Рекомендуем посадить бобовые и вьющиеся растения, такие как виноград или плетется роза. Хороший момент, чтобы срезать лишние побеги, прополоть грядки, подготовить участок для посадки, провести мульчирование, опрыскать и окурите от вредителей.24 мая Пришло время сажать бобы и вьющиеся растения, удалять лишние побеги, мульчировать, бороться с вредителями и болезнями. Можно пересадить землянику и посеять петрушку.25 мая Благоприятный день для посадки и пересадки практически всех растений, особенно арбузов, бобовых, баклажанов, кабачков, патиссонов, огурцов. Лучше отдать предпочтение низкорослых растений, потому что в будущем стебель будет не очень прочным. Хорошо приживется рассада цветов и капусты.26 мая Тоже хорошее время для посадки низкорослых растений, а вот с высокорослыми лучше подождать. Рекомендуется посадить рассаду низких сортов помидоров, перца, капусты, баклажанов, посеять огурцы, кабачки и бобовые.27 мая Луна неблагоприятно влияет на высажены садово-огородные культуры. Зато можно посадить деревья или кусты, скосить траву для замедления роста, заняться мульчированием и борьбой с вредителями. Землю следует разрыхлить, убрать сорняки и подготовиться к заморозкам, если о них предупреждает прогноз погоды.28 мая в этот день рискованно сажать овощи и цветы, лучше заняться кустарниками и деревьями: посадить, сформировать кроны, опрыскать от вредителей и болезней. На огороде можно проредить всходы.29 мая Плохой день для посадок любых садово-огородных культур. Зато можно посеять теплолюбивые травы, такие как розмарин, майоран

и базилик, но участок нужно на время накрыть.30 мая Неблагоприятное время для посадки как семена, так и рассады, зато удачное — для декоративных растений и кустарников (жимолость или шиповник). В этот период хорошо приживаются вьющиеся виды. Рекомендуется обработать уже посаженную землянику. ая, воскресенье. Посадочный календарь не советует сажать овощи, фруктовые или ягодные деревья. Лучше скосить траву, чтобы медленнее росла, разделить и пересадить многолетние растения.31 мая Посадочный календарь не советует сажать овощи, фруктовые или ягодные деревья. Лучше скосить траву, чтобы медленнее росла, разделить и пересадить многолетние растения.

Напомним, ранее известный украинский астролог Влад Росс рассказал, как звезды советуют Украинская бороться с коронавируса, а также предусмотрел окончания эпидемии.