Очередное повышение цен на продукты в Украине ожидается перед Пасхой. Традиционно можно ожидать подорожания муки, яиц, творога и мяса.

Об этом говорится в материале «Сегодня».

Эксперты говорят, что к «сезонному» подорожанию, которое обычно заканчивается сразу после праздника, добавился еще один фактор, а именно рост цен на мировых рынках на продукты питания, которые экспортирует Украина. Этот рост продолжается уже не первый месяц и вряд ли закончится в ближайшее время.

Так, мука с начала года уже подорожала примерно на 10%. Причем особенно активно цены начали расти с февраля. По данным сайта minfin.com.ua, который отслеживает цены на продукты в торговых сетях, килограмм муки «Хуторок» в январе стоил в среднем 18,13 грн, а сейчас – 19,45 грн. Причем 50 копеек прибавились только за последние две недели.

Сахар тоже постоянно дорожает с минувшего сентября, но особенно активно – в апреле. В начале года он продавался в среднем по 20,76 грн за килограмм, в начале апреля – по 23,42 грн. А за две недели апреля цены выросли еще почти на полторы гривни – до 24,82 грн/кг.

Яйца за последних два месяца подорожали почти вдвое. И хотя в последние недели их стоимость перестала расти, а на некоторые марки даже снизилась на пару гривен, ближе к Пасхе возможен новый виток цен. Например, на оптовом рынке «Шувар» на этой неделе средние цены увеличились на 50 копеек. А это значит, что через несколько дней могут повыситься цены и в розничной сети.

При этом цены на молоко и сливочное масло, которые тоже входят в состав пасок, в последнее время падают. Правда, этой зимой молоко было в полтора раза дороже, чем год назад. Но с 1 марта оптовые цены снизились в среднем с 28,5 до 20,5 грн за пачку молока. Хотя в рознице 900-граммовый пакет «Яготинского» стоит гораздо больше – от 28,1 до 30,2 грн.

Сливочное масло продолжало дорожать и в апреле. С начала месяца цены поднялись в среднем на 3 грн – с 42,6 до 45,7 грн за 200-граммовую пачку. Однако в последнюю неделю наметилась некая стабилизация и даже снижение на несколько десятков копеек. Оптовые цены на этой неделе упали больше чем на 10%, так что поводов для повышения цен в рознице вроде как нет.

В принципе, весной цены на молочную продукцию традиционно падают. Так что нового серьезного подорожания, скорее всего, не увидим. Однако за несколько дней до Пасхи возможен временный скачок цен, когда люди будут закупать продукты для пасок.

Предпосылок к подорожанию мяса сегодня нет — из-за кризиса люди стали экономить, спрос на мясо упал. По этой причине производители не рискуют поднимать цены. Даже несмотря на то, что, по их словам, серьезно подорожали корма.

Например, цены на свиную грудинку в супермаркетах снизились с 109 грн в октябре до 103 грн в начале апреля. Свиная лопатка подешевела за тот же период с 108,5 до 106, 5 грн. Конечно, снижение небольшое.

Однако перед Пасхой свинина обычно растет в цене. Так, в прошлом году за неделю до Пасхи цены на мясо выросли в опте с 115 грн до 125 грн за килограмм. А через неделю после нее начали снижаться. Сейчас цена на окорок уже поднялась с 91,5 грн 6 апреля до 98 грн. Сало подорожало с 90 до 95 грн за килограмм. А вот на говядину цены перед Пасхой не растут.

Рекордсменом последних дней по росту цены стало постное масло. На оптовых рынках оно стало дорожать с конца февраля. Так, на «Шуваре» с тех пор оптовые цены выросли почти на 50% – с 36,5 до до 53,5 грн за литр подсолнечного масла. А с октября 2020-го масло подорожало практически вдвое.

В розничных сетях подсолнечное масло уже давно продается не в литровых бутылках. Чтобы не пугать покупателей ростом цен, производители потихоньку уменьшают емкость тары до 900, 850 и даже 750 мл. Так, в «Метро» 850 мл «Олейны» стоит уже 57,7 грн, в «Ашане» – 52,4 грн.

Как сообщалось ранее, цены на продукты в Украине продолжают расти. С начала года больше всего подорожали овощи, яйца, масло и сахар.

Накануне в Министерстве экономического развития и торговли сообщили, что ситуация с ростом цен на социально значимые товары в Украине стабилизируется, и оснований для дальнейшего роста нет.