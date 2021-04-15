Несмотря на заявления министра здравоохранения Максима Степанова о том, что эпидемия COVID-19 в Украине начала идти на убыль, ситуация во многих областях не улучшается. Мест в больницах не хватает — вторую неделю наблюдается самая высокая заполненность за время пандемии. При этом если посмотреть на конкретные города и больницы, то уже десятки населенных пунктов не могут справиться с потоком больных и реанимации переполнены.

Об этом говорится в материале «Сегодня».

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко говорит, что 8000 госпитализаций в сутки это абсолютный максимум, который может выдерживать медицинская система Украины:

«Это теоретическое число, которое говорит о занятости всех коек на 100%. Если говорить о более реальной картине, то надо брать занятость 80%. Это то, что мы видим сейчас в Киеве. Такая занятость по стране будет при госпитализации 6500 человек в сутки. То есть медицинская система может принимать на 40% больше, чем сейчас».

Издание отмечает, что в отдельных городах уже наблюдается критическая заполненность больниц.

Так, в Хмельницком всего четыре медучреждения принимают больных COVID-19 и все они заняты на 88%. Как известно, регион до последнего пытался избежать красной зоны, добавляя больше мест в больницах. В итоге сейчас в Хмельницком самая большая загруженность больниц среди всех областных центров — ограничения ввели слишком поздно.

Хмельницкая инфекционная больница заполнена на 100%

Хмельницкая городская больница – на 85%

Реанимации в городе полностью заполнены в трех больницах. Шесть реанимационных коек на весь город осталось в перинатальном центре.

Киевские больницы заполнены на 75,5%. Больных COVID-19 в столице принимают 40 медучреждений, в том числе роддома и тубдиспансеры. При этом уже восемь больниц никого не могут принимать из-за 100% заполненности:

Киевская городская больница №2

Киевская городская больница №3

Киевская городская больница №5

Киевская городская больница №8

Киевская городская больница №12

Киевская областная клиническая больница

Киевский городской медцентр «Академия здоровья человека»

Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского

В Харькове уже занято более половины мест в больницах – 53,7%. В городе 14 медучреждений принимают больных с COVID-19, две больницы полностью заполнены:

Харьковская многопрофильная больница №17

Харьковский диспансер радиационной защиты населения

В девяти больницах Харькова нет мест в реанимациях.

В Одессе больницы заняты на 76%. Всего в городе больных COVID-19 принимают 14 больниц, но полностью заполнены уже четыре:

Одесская областная больница

Одесская больница №5

Одесский областной глазной госпиталь инвалидов войны

Одесская клиническая больница «Укрзализныци»

Свободных мест в реанимациях нет уже в половине больниц города.

Во Львове больницы заняты на 72%. Из десяти «ковидных» больниц во Львове пока занята только одна — Львовская первая городская больница. Реанимационных мест уже нет в трех медучреждениях.



В Днепре больницы заполнены на 64,3%. В Днепре из 14 медучреждений для больных ковидом полностью заняты две:

Днепровская городская больница № 9

Днепровская больница скорой медицинской помощи

В трех больницах уже нет мест в реанимациях.

В Николаеве занято 81,4% мест для ковидных больных. Три больницы полностью заняты больными:

Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней

Николаевская городская больница №1

Николаевская городская больница №3

Всего в городе восемь больниц принимают больных COVID-19. Реанимационные отделения полностью заполнены в двух.

Как сообщалось ранее, ситуация с COVID-19 в Украине далека от стабильной, за прошедшие сутки в стране зафиксировано 16 427 новых случаев. Кроме того, Министерство здравоохранения обновляет список «красных» зон карантина.

Несмотря на то, что ситуация с COVID-19 в Украине остается напряженной, общенационального локдауна не будет. В Раде уверены, что для улучшения ситуации достаточно просто носить маски и соблюдать дистанцию.