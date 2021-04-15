Российская Федерация с 24 апреля по 31 октября закрывает проход Керченским проливом. Запрет касается иностранных военных кораблей и государственных судов.

Такое заявление сделал руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

В Минобороны РФ опубликовали сообщение с навигационными предупреждениями для мореплавателей. Как говорится в документе, проход Керченским проливом будет запрещен с 24 апреля по 31 октября для иностранных военных кораблей и государственных судов (запрет не распространяется на коммерческие корабли).

«Касается (запрет — «Апостроф»), например, военных кораблей Украины и судов портофлота Украины, они в основном в госсобственности (в основном для этого случая — буксиров)», — прокомментировал Клименко.

По его словам, Россия нарушила все существующие договоренности о мореплавании.

«Комментировать, что и как они нарушили — нет смысла, так как нарушили все, что возможно», — отметил эксперт, добавив, что украинские дипломаты и военные будут соответственно реагировать на заявление Минобороны РФ.

Как мы уже рассказывали ранее, заход кораблей Военно-морских сил США в Черное море на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной в России назвали провокацией.

Тем временем, в оккупированный Крым были дополнительно переброшены 15-25 тысяч российских военных.