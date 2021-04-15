Российская Федерация начала использовать «черную» пропаганду и ложь против Украины, чтобы оказать влияние на способность нашей страны противостоять агрессии.

Такое мнение озвучил Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на своей странице в Facebook.

Он обратился к работникам медиа с просьбой не поддаваться на провокации РФ, проверять и взвешенно подавать информацию.

«Восьмой год Украина противостоит гибридной военной агрессии России. И эта война продолжается не только на передовой, но и на информационном фронте, где одной из главных целей РФ являются украинские СМИ, эксперты, представители гражданского общества», – отметил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что страна-агрессор использует для распространения своих фейков не только СМИ, но и соцсети, и мессенджеры, где отсутствует какая-либо редакционная политика и самоцензура.

«В этом плане Кремль действует в строгом соответствии с канонами работы российских спецслужб в условиях военной агрессии…РФ преследует цель создать параллельную информационную реальность. Способствует этому и «пятая колонна» внутри нашего государства», – написал политик.

Как мы уже рассказывали ранее, Россия значительно нарастила количество военной техники у границ с Украиной, но Киев этим не запугать.

А директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил , что Россия, которая стягивает военных и технику к границе с Украиной, может решится на отдельные вторжения.