Россия стягивает к границе с Украиной бронетранспортеры с белым крестом на броне, аналогичные «полосы вторжения» российские войска наносили и во время холодной войны, когда сталкивались с противниками, которые использовали идентичную технику советского производства.

Как пишет Daily Mail, несколько таких БТР-80 сняли на камеру 14 апреля. Колонна двигалась к железнодорожной станции, расположенной в 560 километрах от границы с Украиной, там у россиян уже есть большой военный лагерь.

«В то время как в современную эпоху технологии делают элементарную идентификацию ненужной, краска может быть использована для запугивания противников или повышения морального духа войск. Подобная маркировка была нанесена на танки советской армии во время вторжения в Чехословакию в 1968 году, потому что у противника были такие же машины», – говорится в сообщении.

«Москва заявила, что у нее нет планов вторжения, и она просто проводит военные учения, но вчера в Астрахани появились кадры, на которых видны российские бронетранспортеры БТР-80 с широкими белыми полосами на пути к железнодорожной станции», – пишет СМИ.

Russian BTR-80 convoy in Astrakhan, note the white identification markings painted on the vehicles.#Russia pic.twitter.com/t52tf3AbDV

— Petri Mäkelä (@pmakela1) April 12, 2021