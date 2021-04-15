Рождаемость в Украине с каждым годом стабильно падает. За последние 5 лет в стране этот показатель упал на 29%. Наибольшее падение в 2020-2021 наблюдается в Донецкой и Луганской области, рост показывает только Волынская и Закарпатская области.

На это у себя в Facebook обратил внимание аналитик Евгений Истребин.

«Никто не публиковал данную статистику в удобной форме, и я решил сам разобраться что же происходит. Оказалось, что все еще даже хуже, чем я предполагал … Каждый год рождаемость стабильно падает. В 2020 темпы падения даже немного замедлились. Но все равно темпы падения ужасные. В 2020 года по сравнению с 2015 году рождаемость упала на 28,8% …..почти 29% …за 5 лет 29%!», — комментирует он.

Общая рождаемость за последние 6 лет.

2015 — 411783

2016 — 397039 ( -3,58% )

2017 — 363987 ( -8,32% )

2018 — 335874 ( -7,72% )

2019 — 308817 ( -8,06% )

2020 — 293457 ( -4,91% )

Государственная служба статистика дает последние данные за январь 2021 года. По январю картина выглядит еще хуже — если сравнить январь 2021 с 2015 то падение вообще 37,3%.

2015 — 34981

2016 — 31568 ( -9,76% )

2017 — 30514 ( -3,34% )

2018 — 30206 ( -1,01% )

2019 — 27801 ( -7,96% )

2020 — 27928 ( 0,46% )

2021 — 21931 ( -21,47% )

«Влияние пандемии пока что имеет ограниченный эффект. Например в декабре 2020 года рождаемость была выше, чем в декабре 2018-2019 годов. А вот дальше вероятно прибавится еще и эффект отложенной беременности у женщин фертильного возраста. Почему так произошло ? На это много причин, постарались все президенты, которые были у нас за это время. Программой повышения рождаемости толком никто не занимался. Все старались только какие-то схемы внедрить с этими пакунками малюка», — добавил аналитик.

Наибольшее падение в 2020-2021 было в Донецкой и Луганской области.

Донецкая область

2015 — 16899

2016 — 19321 14,3%

2017 — 17691 -8,4%

2018 — 15894 -10,2%

2019 — 14674 -7,7%

2020 — 11036 -24,8%

Луганская область

2015 — 5340

2016 — 6485 21,4%

2017 — 5973 -7,9%

2018 — 5652 -5,4%

2019 — 5031 -11,0%

2020 — 4013 -20,2%

Демографические данные портала Opendatabot показывали, что уровень рождаемости в Украине за последние десять лет сократился на 40%. В связи с этим, численность населения в стране упала более, чем на два миллиона человек.