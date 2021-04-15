Россия значительно нарастила количество военной техники у границ с Украиной, но Киев этим не запугать.

Об этом на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет РБК-Украина.

«Красная линия Украины – это государственная граница. Если Россия пересекает ее, тогда она должна получить последствия. Все действия направлены на то, чтобы демотивировать РФ к обострению», – отметил он.

«Мы непреклонны в нашем единстве на фоне угроз Москвы», – ответил он на наращивание российских войск и техники у украинской границы.

Накануне посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Североатлантический Альянс (НАТО) должен принять Украину в свои ряды, в противном случае Киеву придется вернуть на повестку дня вопрос ядерного статуса.

А директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что Россия, которая стягивает военных и технику к границе с Украиной, может решится на отдельные вторжения.