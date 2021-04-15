В Донецкой области пес спас жизнь военнослужащим ВСУ, случайно наткнувшись на мину. Собака выжила.

Об этом в Facebook сообщает 10 отдельная горно-штурмовая бригада.

По словам бойцов, пес наткнулся на одну из советских противопехотных осколочных мин натяжного действия ПОМ-2 «Отек» в районе поселка Новгородское.

«15 апреля. Утро, семь часов, Новгородское. Российским оккупантам нет покоя. ПОМ-2 «Отек». Три штуки. К счастью, без жертв. Эту ПОМку, которая на видео, случайно «снял» пес», — сообщили военные.

Также утверждается, что пес жив.

Накануне в Кремле озвучили условие для прекращения эскалации конфликта на Донбассе — отказ от провокаций со стороны ВСУ.

Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе продолжают активно накапливать и перемещать вооружение и военную технику. Как сообщается, оккупанты делают это для проведения боевого слаживания и подготовки личного состава.